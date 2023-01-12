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Ali Koç'un yeni yıl hediyesi Jorge Jesus'u çok sevindirdi! O tabloyu çok beğendi...

12.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'a özel hediye hazırlatarak yeni yıl jesti yaptı. Ünlü ressam Ersan Kay'ı arayarak Jesus için özel bir çalışma isteyen Ali Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Jesus'a takdim etti.

Ali Koç'un yeni yıl hediyesi Jorge Jesus'u çok sevindirdi! O tabloyu çok beğendi...

Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayarak teknik direktör Jorge Jesus için özel bir çalışma isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Portekizli çalıştırıcıya takdim etti.

ALİ KOÇ'TAN YENİ YIL HEDİYESİ

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Kendisi için yapılan çizimi beğenen ve Jesus için de isteyen Ali Koç'un bu talebini yerine getiren Ersan Kay, çalışmayı tamamlayınca İsviçre'den İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı'na verdi. Ali Koç, Jesus için yapılan tabloyu çok beğendiğini ifade ederek, sanatçı Ersan Kay'a teşekkür etti ve Portekizli teknik adama hediye etti.

JESUS ÇOK BEĞENDİ

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Jesus'un da yapılan çalışma karşısında çok duygulandığı ve Başkan Ali Koç'a çok beğendiğini belirterek teşekkür ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA YAPTI

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Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric, Edin Dzeko, Neymar ve Lautaro Martinez gibi önemli isimleri sprey boyalar kullanarak ve akrilik painting çizimler yaparak resmeden Kay, Türkiye'den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Ali Koç ve çok sayıda isim için çalışmalar yaptı.

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Ali Koç Jorge Jesus fenerbahçe 10 portekizli

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