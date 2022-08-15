Ali nazik nasıl yapılır? Masterchef ali nazik kebabı malzemeleri ve yapılışı

Ekranların sevilen yemek yarışması programında 2. ekibin kazananlarının belli olmasıyla yeni ekip için yarış başlayacak. Masterchef'in 15 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel ali nazik tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler ali nazik kebabının nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Ali nazik tarifini denemek isteyenler için ali nazik tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

EN PRATİK ALİ NAZİK TARİFİ

Adı da, hikayesi de kendi kadar güzel olan ali nazik, Gaziantep yöresine aittir. İşte Ali nazik tarifi yapılışı ve malzeme listesi...

Ali nazik tarifi malzemeler;

Beğendisi için;

600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kıyması için;

250 g orta yağlı kıyma

1 Adet soğan

1 Adet domates

1 Adet yeşil biber

3-4 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Ali nazik tarifi yapılışı;

Kıymayı ve yağınızı tavaya alarak yemeklik doğranmış soğanla hafifçe kavurun .Ardından doğranmış yeşil biber ve küp doğranmış domatesleri ekleyin, domatesler sulanınca biber salçanısını, tuz ve karabiberi ekleyin. Patlıcanlarınızı bildiğiniz yöntemle közleyin ve kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Ezilmiş süzme yoğurdu sarımsaklı hazırlayın. Yanmaz tavanıza aldığınız patlıcanları ılımaya bırakın. Ateşten aldığınız patlıcanlara sarımsaklı yoğurdu karıştırarak,birbirine iyice geçmesini sağlayın. Tuz, karabiber ekleyin. Tabağa aldığınız beğendinin üzerine sıcak kıymayı ekleyin. Eğer kıymanız yağsız ise tereyağ ve pul kızdırıp ,üzerine gezdirin.

9.Domates ve yeşilbiberlerle süsleyebilirsiniz, afiyet olsun.



