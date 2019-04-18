Ali Palabıyık'a bu hafta görev yok

Merkez Hakem Kurulu, bu hafta liglerde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Açıklanan listelere göre geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de derbiyi yöneten Ali Palabıyık'a görev verilmedi. Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, verdiği kararlarla iki kulüp yetkilileri tarafından da eleştirilmişti.
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