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Ali Palabıyık'a bu hafta görev yok

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbsinde düdük çalan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.

Ali Palabıyık'a bu hafta görev yok

Merkez Hakem Kurulu, bu hafta liglerde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Açıklanan listelere göre geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de derbiyi yöneten Ali Palabıyık'a görev verilmedi. Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, verdiği kararlarla iki kulüp yetkilileri tarafından da eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ali Palabıyık Fenerbahçe Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galatasaray maçına Ümit Öztürk versinler hiç sıkıntı olmaz varada kebapçı Selo koysunlar feto saray
Ali Palabıyık hakemlik kariyeri bitti geçmiş olsun evinde otur
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