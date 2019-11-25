Ali Palabıyık, Lazio-Cluj, Halis Özkahya ise F91 Dudelange-APOEL maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya’nın Lazio ile Romanya’nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda oynanacak F91 Dudelange-APOEL mücadelesinde Halis Özkahya düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Lüksemburg’un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi’nin APOEL takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.
Lüksemburg’un Josy Barthel Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
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