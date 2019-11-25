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Ali Palabıyık, Lazio-Cluj, Halis Özkahya ise F91 Dudelange-APOEL maçını yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynanacak Lazio-Cluj maçını, Halis Özkahya ise A Grubu’ndaki F91 Dudelange-APOEL mücadelesini yönetecek.

Ali Palabıyık, Lazio-Cluj, Halis Özkahya ise F91 Dudelange-APOEL maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya’nın Lazio ile Romanya’nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

F91 DUDELANGE-APOEL MAÇI HALİS ÖZKAHYA'NIN

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda oynanacak F91 Dudelange-APOEL mücadelesinde Halis Özkahya düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Lüksemburg’un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi’nin APOEL takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

Lüksemburg’un Josy Barthel Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Lazio-Cluj halis özkahya Dudelange-APOEL

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