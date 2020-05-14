Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, liglerin başlamasıyla alınacak önlemleri, koronavirüs sürecindeki hazırlık dönemini ve hakemlerin saha içerisinde psikolojik olarak neler yaşayabileceğine dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Antrenmanlarını kendi belirlediği sahalarda yaptığını belirten Ali Palabıyık, "Federasyonumuzun yayınlamış olduğu önlem paketinden sonra biz de Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bize vermiş olduğu talimatlar gereği antrenmanlarımıza zaten evde devam ediyorduk artık biz de sahaya çıkmaya başladık. Ben 2 ya da 3 kişiyle antrenmanlarımı şu anda kendim belirlemiş olduğum sahalarda yapıyorum. Zaten hem UEFA'dan hem MHK'ndan haftalık olarak bize gelen videolar, testler, oyun kurallarıyla ilgili gelen sorular bizi zaten güncel tutuyor" diye konuştu.

"MÜSABAKA BİTTİKTEN SONRA POZİTİF VAKA GÖRÜLMESİ HERKESİ TEDİRGİN EDECEKTİR"

Sahaya çıkana kadar alınacak önlemlerin saha içerisinde kendilerini psikolojik olarak rahat ettireceğini vurgulayan tecrübeli hakem DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti.

"Endişeye hemen kapılmamak gerekiyor. Biz kendi önlemlerimizi aldığımız sürece bununla ilgili yapılacak testlerimiz var. Vakayla alakalı uygulanacak önlemlerimiz var. Bunları yaptığımız sürece bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi ki mental olarak bizi olumsuz etkileyebilir. Bir oyuncuda ya da bir takım görevlisinde pozitif vakanın müsabaka bittikten sonra kamuoyu ile paylaşılması herkesi tedirgin edecektir. Ama biz kendi önlemimizi aldığımız sürece bundan korunabileceğimizi düşünüyorum. Sahaya çıkana kadar alınacak önlemler bizi psikolojik olarak rahatlatacak. Ben sahada maç yönetecekken, içim rahat bir şekilde yöneteceğim. Sahada, o stat içerisinde bulunan herkesin daha önce testlerden geçtiğini ve hepsinin negatif olduğunu biliyorum ve bunu bilmek beni psikolojik olarak rahatlatacaktır. Ama tabi ki atlanabilecek vakalar olabilir veya 2-3 gün sonra çıkabilecek vakalar olabilir. Bunlarla sosyal mesafemi koruyup, önlem aldığım için çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi bunlar hep kötü senaryo biz iyiye bakmalıyız. Biz sahaya çıktığımızda herkes gibi özlem duyduğumuz oyuna tekrar geri dönüş yapıp umarım problem yaşanmadan sezonu sağlıklı bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.