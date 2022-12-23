Ali Poyrazoğlu dedesiyle Atatürk arasındaki şaşırtan bağlantıyı açıkladı! ‘Sen benim canımı korudun…’

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gör Beni programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Ali Poyrazoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde açacağı müze için yaptığı koleksiyonun yandığı haberiyle gündeme gelen Poyrazoğlu, hayatına dair çok ilginç detayları anlattı. Özellikle Poyrazoğlu'nun dedesiyle Mustafa Kemal Atatürk arasındaki bağlantıyı anlattığı ve Atatürk'ün dedesine söylediklerini dile getirdiği anlar büyük ilgi çekti.

ALİ POYRAZOĞLU: DEDEM ATATÜRK'ÜN DOKTORUYDU

Programda çocukluğuyla ilgili anılarını anlatan Ali Poyrazoğlu “Değişik kültürlerde var olmayı becerebilen çocuklar belki daha kolay tırmanmasını beceren insanlara dönüşüyorlar” dedi.

Bu nedenle çocukluğunda batıyla doğu arasında, sokakta doğunun farklı kültürün, evdeki batının annesinin baskısının arasında yetiştiğini belirtirken “Annem solcuydu. Bir Atatürk kuşağı kızıydı. Dedem Atatürk’ün doktoru, doktor Ali Rıza Cankorur’du. Cankorur soyadını Atatürk vermiş. ‘Canımı korudun Ali Rıza. Soyadın senin Cankorur olsun’ demiş." şeklinde konuştu.