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Kazancı şoke etti! Oyunculuğu bırakıp o işe girdi... Türkiye günlerdir Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'ı konuşuyor

23.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın programında ekranlara gelen Ezel Bayraktar, yaptıklarıyla ve oyunculuk hayalleriyle günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Yengenin tedavi parası olan 300 bin TL'yi yediği için büyük olay yaratan Ezel Bayraktar ile ilgili yaşananlar günlerdir tartışılırken Ezel tarafında önemli bir gelişme oldu. Müge Anlı Ezel'e şoke eden bir maaşla iş teklifi geldiğini duyurdu. Üstelik Ezel de bu işe gitti ve deneme olan ilk iş gününü başarıyla tamamladı. İşte Ezel Bayraktar'ın yeni işi ve maaşı...

Kazancı şoke etti! Oyunculuğu bırakıp o işe girdi... Türkiye günlerdir Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'ı konuşuyor

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ismi önceden Ömer olan ve sonrasında ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren gencin yaptıkları günlerce konuşulmuştu. Hasta yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL'yi yiyen Ezel'e günlerdir tepkiler sürerkek Ezel ısrarla oyuncu olmak istediğini belirtmişti. Ancak günler sonra Ezel'e dudak uçuklatan bir maaşla iş teklifi geldi. Gelişmeyi ilk olarak Müge Anlı duyurdu. İşte Ezel'in ayağına kadar gelen o iş ve yeni maaşı...

EZEL BAYRAKTAR'A AYLIK 15 BİN TL MAAŞ TEKLİF ETTİ

Müge Anlı “Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel’i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram’a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel’i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti.” dedi.

Ezel Bayraktar, ağabeyinden aldığı, yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL’yi yemesinin ardından borcunu ödemek için sokak sokak dolaşıp iş aramıştı. Ancak bu defa Ezel’in ayağına iş kendi geldi. Ezel ayağına kadar gelen bu fırsatı duyduğunda direkt “Tamam olur” dedi.

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İLK SATIŞINI YAPTI

Dükkan sahibi tarafından sıcak karşılanan Ezel’e dükkan sahibi, Ezel’i izlediğini, yanlarında çalışmasını istediklerini, ilerleyen zamanlarda eğitimini alıp oyunculuk yapabileceğini söyledi. Ayakkabıların reklamını yapması için Ezel’in oyunculuğunun da gerekeceğini belirtti. Ezel ilk olarak ayakkabıları parlatmakla işe başladı. İşe çabuk alışmış gibi görünen Ezel’e patronu elinin yatkın olduğunu söyledi. Ezel ayakkabıları tanıtırken kadın müşterilere de seslendi ve “Mesela bu botu giyip benim yanıma gelebilirsiniz” dedi. Ezel’in müşterileri ikna konusunda da başarılı olduğu görüldü ve ilk satışını gerçekleştirdi.

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"BUNU YENGEYE VERİYORSUN"

Ezel ilk iş gününde işvereniyle anlaştı ve hatta ilk yevmiyesini de aldı. Ancak dükkan sahibi “Bunu yengeye veriyorsun, bundan sonra da her hafta haftalığını aldığın zaman yengeye verip geliyorsun” ifadelerini kullandı.

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EZEL BAYRAKTAR İŞE NE DEDİ?

Müge Anlı ise bu görüntülerin ardından “Bu benim için daha ciddi bir iş. Onlar sana meslek öğretirler, senin de faydan dokunur. Ne dersin?” diye sordu. Ezel Bayraktar ise “Hafta sonunu bir geçireyim. İşlerim var onları yapayım. Hafta içi konuşacağım. Günlüğümü de vereyim yengeme” dedi. Ancak yenge istemediğini söyledi.

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