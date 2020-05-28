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Ali Ravcı: Testin ardından yeniden başlayacağız

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Antrenmanlarımıza bir süre ara verdik. Son testin ardından yeniden başlayacağız. Bu süreçte en büyük yük futbolcuların omuzunda olacak" dedi.

Ali Ravcı: Testin ardından yeniden başlayacağız

Ravcı yaptığı değerlendirmede bir futbolcuları ve çalışanlarında çıkan pozitif vakalardan dolayı çalışmalara bir süre ara verdiklerini, yapılacak son testin ardından yeniden başlayacaklarını kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak ligin kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Ravcı, "Takım olarak çalışmalarımıza bir süre ara verdik. Tabi bu süreçte hem fiziksel, hem de psikolojik olarak ağır bir yük olacak futbolcuların omuzlarında. Yapılan testte bir futbolcumuzda ve çalışanımızda pozitif vakaya rastlanmıştı. Son bir test yapıp yeniden başlamayı planlıyoruz. Onun dışında hocamızın programı doğrultusunda bireysel olarak antrenmanlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalınmadığı için hemen her takımda süreçle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Tüm dünyada futbol kulüpleri zor günlerden geçiyor. Bu günleri inşallah en hasarsız şekilde geride bırakırız. Tabii ligin başlangıç tarihiyle ilgili farklı senaryolar dillendiriliyor. 12 Haziran şu anki en yakın tarih. İnşallah bu süreci kazasız belasız atlatabiliriz" diye konuştu.

(İHA)


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