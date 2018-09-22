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Ali Şafak Öztürk: Aykut Kocaman ile görüşmedik

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Aykut Kocaman ile kesinlikle görüşmediklerini belirterek, "Biz hocamıza inanıyoruz ve kesinlikle Antalyaspor için doğru isim olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Aykut Kocaman ile görüşmedik

Öztürk, Antalyaspor Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda dernek başkanlığına seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Öztürk, yeni görevini dernek yönetimiyle birlikte en iyi şekilde yerine getireceklerini bildirdi.

Yarın oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ali Şafak Öztürk, "İçeride maçlar bizim için büyük önem taşıyor. Bu maçlardan 3 puan almak sezon içindeki yerimizin belirlenmesini sağlayacak. Bakıldığı zaman Antalyaspor son dönemlerde evinde kazanması gereken maçları kazanma başarısını göstermiştir. İnşallah bu sefer de öyle olur" diye konuştu.

"Bülent Korkmaz, Antalyaspor için doğru isim"

Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın ayrılacağı, yerine başka bir teknik direktörün geleceği yönündeki iddialara cevap veren Öztürk, şu açıklamayı yaptı: "Şu anda böyle bir iddiaların ortaya çıkmasına çok şaşırıyorum. Bülent Korkmaz hoca zor dönemde görevi alıp, gayet başarılı bir süreç yönetimi göstermiştir. Baktığınızda 5 maçta alınan 7 puanda bunun göstergesidir. Özellikle Beşiktaş deplasmanından alınan 3 puan önemli. Performansın kötü olduğu dönemleri de hatırlıyorum. Bunlarda bile hoca daha az tartışılırken, şu anki durumu gereksiz bir polemik olarak görüyorum. Biz hocamıza inanıyoruz ve kesinlikle Antalyaspor için doğru isim olduğuna inanıyoruz."

Öztürk, Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmenin kesinlikle olmadığını dile getirdi.

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