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Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı "19 yıl önce..."

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 03.07.2019 03:17 | Son Güncelleme

Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, efsane oyuncunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı "19 yıl önce..."

Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 19'uncu ölüm yıldönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım geldi.

Ali Sunal, babasının cenazesinde yakasına takılan fotoğrafı paylaşarak "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuz'da yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni" notunu yazdı.

ali-sunal

Unutulmaz oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal kemal sunal

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