Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 19'uncu ölüm yıldönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım geldi.

Ali Sunal, babasının cenazesinde yakasına takılan fotoğrafı paylaşarak "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuz'da yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni" notunu yazdı.

Unutulmaz oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

