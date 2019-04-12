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Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 12.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show'da bir seyirci ile Ali Sunal arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Sunal'ın Yılmaz Erdoğan'a göndermesi ise herkesi güldürdü.

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne bir seyirci ile Ali Sunal arasında geçen diyalog damga vurdu.

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un önceki akşam yayınlanan bölümünde Ali Sunal ile bir seyirci esprili yolla atıştı. Sunal, seyirciye cevap verirken Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile kendisine rakip olan Yılmaz Erdoğan'a gönderme yaptı.

Ali Sunal, önceki akşam yayınlanan bölümünde oyun öncesi seyircilere yönelerek soru sordu. Soru üzerine mikrofonu eline alan seyirci, "Güldür Güldür Show'a ilk defa katıldım ve memnun kaldım. Televizyon izleme alışkanlığım pek yok, açık sözlü olayım" şeklinde konuştu.

Sunal'ı "Yani tavsiye ediyorsunuz" demesinin üzerine ise "Yani, kısmen tavsiye ediyorum. Televizyondan değil buradan izlesinler. Burada mimikler falan bir şekilde kapatıyoruz" dedi.

"GÖZÜM SENDE"

Ali Sunal, seyircinin eleştirileri üzerine "Pardon, sizi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den mi yolladılar?" diyerek rakibi olan Yılmaz Erdoğan'a gönderme yaptı.

Bu sohbetin ardından oyununun oynamak üzere sahneye çıkan Doğa Rutkay, skeç sonuna kadar seyirciye takılarak "Gözüm sende" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Show Ali Sunal Yılmaz Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok güzel hareketler bunlar 2 ve güldür güldür beğeniyle gülerek seyrediyoruz böyle programların çoğalır umarım
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