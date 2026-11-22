Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI oyununda, Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmindeki otomobile gönderme yapan bir araç bulunuyor.

GamesRadar+, VICE ve Dexerto tarafından yayımlanan rehberlere göre araç, Vice City yakınlarındaki Vespucci Island'da yer alan bir villanın garajında saklı.

GTA 6 PAUL WALKER ARABASI NEREDE?

Otomobili bulmak için Vice City'nin doğusundaki Vice Beach bölgesine gitmek gerekiyor.

Araç, Vice Beach'in batısında bulunan Rialto Adaları'ndan Vespucci Island'daki bir garajda yer alıyor.

Otomobilin Vespucci Island'ın orta kesimlerindeki bir villanın garajında bulunduğu belirtiliyor.

GTA 6 HIZLI VE ÖFKELİ ARABASI NASIL ALINIR?

Oyuncuların aracı ele geçirmek için garaja girmesi ve otomobili çalıştırması gerekiyor.

Garaja zorla girildiğinde alarm devreye girebiliyor. Ancak alarmın içerideki duvar üzerinden kapatılabildiği belirtiliyor.

Ardından garaj kapısı açılarak otomobile binilebiliyor ve araç düz kontak yöntemiyle çalıştırılabiliyor.

PAUL WALKER'IN ARABASINI ALMAK İÇİN GÖREV YAPMAK GEREKİYOR MU?

Otomobilin yerini öğrenmek veya bulunduğu garaja ulaşmak için özel bir görev başlatılması gerekmiyor.

Araç, oyunun erken aşamalarında ele geçirilebiliyor.

İkinci bölümün başlarında Moses'tan alınan Slim Jim ekipmanı, otomobilin kilidini daha kolay açmayı sağlıyor. Ancak aracı çalmak için bu ekipmanın zorunlu olmadığı belirtiliyor.

Üçüncü bölümde edinilebilen Snap Gun ise garaja alarmı tetiklemeden girmeyi sağlayabiliyor.

GTA 6'DA PAUL WALKER'IN ARABASININ ADI NE?

Otomobilin oyun içerisindeki adı Maibatsu '97 Penumbra FF.

Araç, Hızlı ve Öfkeli filminde Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner karakterinin kullandığı yeşil Mitsubishi Eclipse'ten esinleniyor.

Bu yüzden oyundaki otomobilin doğrudan Mitsubishi markasıyla sunulduğunu söylemek doğru değil.

PAUL WALKER'IN ARABASI GTA 6'DA NASIL KAYDEDİLİR?

Oyuncular, otomobili ele geçirdikten sonra kendi araçları olarak kaydedebiliyor.

Bunun için araç bir Pay 'n' Spray noktasına götürülebiliyor.

Ayrıca otomobili ikinci bölümün başında Moses'a ilk çalıntı araç olarak götürmenin ücretsiz kayıt avantajı sağlayabildiği belirtiliyor.