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Aliağa'da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.06.2019 10:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesi plajlar mevkisinde bulunan ve Türkiye’deki 425 kuş türünden 103’üne ev sahipliği yapan Aliağa Kuş Cennetinde flamingolar rengarenk görüntüler oluşturuyor.

Aliağa'da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilerine doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, Türkiye’deki 425 kuş türünden 103’ünü barındırıyor. Aliağa Kuş Cennetini kendilerine adeta ev edinen yüzlerce kuş türü, sanayi kenti Aliağa’nın başka bir yüzü olarak da görenleri mutlu ediyor.

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Özellikle flamingoların boy gösterdiği Aliağa Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor. Uzun ince bacakları ve rosa rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingoların sunduğu manzara, görenleri hayran bırakıyor. Aliağa'nın doğal güzelliklerine güzellik katan flamingolar, ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.

Aliağa yöresinde tespit edilen kuş türleri ve sayıları ise şöyle:

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"Ak Pelikan 3, Akça Cılıbıt 7, Angıt 86, Bahri 1, Boz Ördek 30, Büyük Ak Balıkçıl 6, Çamurcun 708, Çamurçulluğu 1, Elmabaş Patka 65, Fiyu 297, Flamingo 339, Gri Balıkçıl 12, Gümüş Martı 974, Gümüş Yağmurcun 2, İnce Gagalı Martı 9, Kara Boyunlu Batağan 2, Kara Karınlı Kumkuşu 86, Karabaş Martı 65, Karabatak 59, Kaşıkgaga 25, Kervançulluğu 5, Kılkuyruk 5, Kızılbacak 9, Kuğu 5, Küçük Ak Balıkçıl 6, Küçük Batağan 5, Küçük Karabatak 6, Küçük Kumkuşu 2, Pasbaş Patka 1, Sakarca 51, Sakarmeke 241, Suna 122, Sutavuğu 1, Tarakdiş 3, Yeşilbaş 143." (İHA)

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izmir aliağa Aliağa Kuş Cenneti

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