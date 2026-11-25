Samsung'un yaklaşan katlanabilir olmayan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S27 Ultra hakkında daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın serinin son altı modelinden bir eksik olmak üzere üç arka kameraya sahip olacağına işaret ediyordu. Kaldırılması beklenen kameranın ise 12 megapiksel çözünürlüğündeki 3x telefoto kamera olduğu belirtiliyordu.

Telefonun arka kamera modülünü gösteren önceki bir sızıntı, lazer otomatik odaklama modülünün de kaldırılabileceğine işaret etmişti.

GALAXY S27 ULTRA'DA ALTI NESİLDİR KULLANILAN ÖZELLİK KALDIRILABİLİR

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung Galaxy S27 Ultra'da lazer otomatik odaklama modülü bulunmayacak.

Galaxy S21 Ultra, seride bu bileşene yer verilen ilk model olmuştu. İddianın doğru çıkması hâlinde Galaxy S27 Ultra, altı neslin ardından lazer otomatik odaklama modülüne sahip olmayan ilk Ultra modeli olacak.

Böylece Samsung'un yeni amiral gemisi, selefine kıyasla yalnızca bir kamerayı değil, lazer otomatik odaklama modülünü de kaybedebilir.

LAZER OTOMATİK ODAKLAMA MODÜLÜ NE İŞE YARIYOR?

Lazer otomatik odaklama modülü, telefon ile çekilen konu arasındaki mesafeyi ölçmek için düşük güçlü bir kızılötesi ışın yayıyor. Bu sayede kamera, özellikle düşük ışık koşullarında daha doğru odaklama yapabiliyor.

Modül ayrıca kameranın çekilen konuyu arka plandan daha doğru ayırmasına yardımcı olarak portre çekimlerinde ve diğer fotoğraflarda daha iyi bir arka plan bulanıklığı (bokeh) elde edilmesini sağlayabiliyor.

Kaynak: SAMMobile