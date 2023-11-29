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  4. Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğün davetiyesi ortaya çıktı! Yemekler MasterChef jürisi Somer Şef'ten...

Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğün davetiyesi ortaya çıktı! Yemekler MasterChef jürisi Somer Şef'ten...

29.11.2023 13:53 | Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor. Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Pek çok kadın oyuncuyla birlikte olan Evirgen'in evlilik kararı herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu Alina Boz ile 5 ay önce aşk yaşadığını ilan ettiği Umut Evirgen düğün davetiyelerini arkadaşlarına göndermeye başladı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen 2 Aralık’ta evleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Boz ve Evirgen düğün için A46 Organizasyonuyla anlaştı, 90 kişilik düğünün davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.

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SOMER ŞEF DÜĞÜN YEMEKLERİNİ HAZIRLAYACAK

Çiftin hayatlarının en anlamlı gecesi için hazırlattıkları davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Evirgen nikah sonrası sahibi olduğu mekanda düzenlenleyeceği after partide dostlarıyla eğlenecek.

Nikah şahidi olarak hangi arkadaşlarını seçecekleri merak konusu olan Boz ve Evirgen’in düğün yemeğini Somer Sivrioğlu hazırlayacak.

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Alina Boz Oyuncu ünlüler
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