Alış zıt anlamlısı nedir? Alış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Gerek farklı dillerden kelimelerin alıntılanması gerekse kendi içinde yeni kelimelerin türetilmesi bu hazneyi geliştirir ve zenginleştirir. Yapım ekleriyle çekimlenen kök ve gövdelerden türetilen kelimeler genellikle asıl anlamını kaybetmez ve bu anlam ve ekin görevi doğrultusunda anlam kazanır. Alış kelimesi de "al-" fiiline "+Iş" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. Alış kelimesi "alma işi" anlamına gelir. "Alış fiyatı," alışveriş" ve "efektif alış" gibi birleşik kelimeler bu kelimeden türetilmiştir.

Alış kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Karşıt anlamlılık dar bir kapsama sahip olmasının yanı sıra keskin çizgilere sahiptir. İki ya da daha fazla kelimenin birbiriyle karşıt anlamlı olarak sayılabilmesi için anlamlarının tam olarak aynı bağlamlarda karşıt olması gerekir. Ancak bu karşıtlık durumuna kelimelerin olumsuzluk eki almış hâlleri dâhil değildir. Örneğin mutlu ve mutsuz kelimeleri zıt anlamlı değildir.

Alış kelimesinin zıt anlamı olarak veriş kelimesi kullanılıyor olsa da alışın zıt anlamlısı olarak Türk Dil Kurumunda herhangi bir kelime belirtilmemiştir. Anlamsal yönden bakıldığında da alış ve veriş kelimelerin anlamlarının çok farklı olduğu ve aralarında karşıtlık ilişkisinin olmadığı görülebilir.

Alışın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alma işi ya da biçimini ifade eden alış kelimesi ticari ilişkilerde oldukça fazla kullanılır. Alış zıt anlamlısı olan kelimeler olmadığı için alışın zıt anlamlısı ile örnek cümleler kuramayız. Alış kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: