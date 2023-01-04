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Alış zıt anlamlısı nedir? Alış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alış sözcüğü günlük yaşamda ve ticari ilişkilerde oldukça fazla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Alış kelimesi incelendiğinde türemiş bir sözcük olduğunu görülür. Almak fiilinden türetilen alış kelimesi kök anlamından tam olarak uzaklaşmadan yeni bir anlam kazanır ve bu anlam doğrultusunda kullanılır. Alma işi anlamında kullanılan ve "al-" fiilinden türetilen alış kelimesinin karşıt anlamlısı nedir?

Alış zıt anlamlısı nedir? Alış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Gerek farklı dillerden kelimelerin alıntılanması gerekse kendi içinde yeni kelimelerin türetilmesi bu hazneyi geliştirir ve zenginleştirir. Yapım ekleriyle çekimlenen kök ve gövdelerden türetilen kelimeler genellikle asıl anlamını kaybetmez ve bu anlam ve ekin görevi doğrultusunda anlam kazanır. Alış kelimesi de "al-" fiiline "+Iş" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. Alış kelimesi "alma işi" anlamına gelir. "Alış fiyatı," alışveriş" ve "efektif alış" gibi birleşik kelimeler bu kelimeden türetilmiştir.

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Alış kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Karşıt anlamlılık dar bir kapsama sahip olmasının yanı sıra keskin çizgilere sahiptir. İki ya da daha fazla kelimenin birbiriyle karşıt anlamlı olarak sayılabilmesi için anlamlarının tam olarak aynı bağlamlarda karşıt olması gerekir. Ancak bu karşıtlık durumuna kelimelerin olumsuzluk eki almış hâlleri dâhil değildir. Örneğin mutlu ve mutsuz kelimeleri zıt anlamlı değildir.

Alış kelimesinin zıt anlamı olarak veriş kelimesi kullanılıyor olsa da alışın zıt anlamlısı olarak Türk Dil Kurumunda herhangi bir kelime belirtilmemiştir. Anlamsal yönden bakıldığında da alış ve veriş kelimelerin anlamlarının çok farklı olduğu ve aralarında karşıtlık ilişkisinin olmadığı görülebilir.

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Alışın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alma işi ya da biçimini ifade eden alış kelimesi ticari ilişkilerde oldukça fazla kullanılır. Alış zıt anlamlısı olan kelimeler olmadığı için alışın zıt anlamlısı ile örnek cümleler kuramayız. Alış kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Bu alış işlemi sonucunda siz de biz de karlı çıkacağız.
  • Her alış biraz zaman ve para kaybı olsa da sonucunda kazanç elde ettiğinizi görmek sizi mutlu eder.
  • Eğer alışverişinin tamamladıysanız zaman kaybetmeden yanımıza gelin.
  • Bu alış işlemi tamamlandıktan sonra uzun bir süre bir şey alacağımı sanmıyorum.
  • Bunu bizden alışının mutlaka bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
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