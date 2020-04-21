Alişan'dan 'Aynalı Tahir' itirafı: Estetik yaptırdı

1998-2001 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı:

"Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum. Yönetmen 'vur' dedi, Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Bir kez daha vurdum, yine olmadı."

Sonra Saruhan gösterdi 'Böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı. Saruhan bana doğru dönünce burnu kanlar içindeydi. Hastaneye gitti, burnu o yüzden bu şekilde estetik oldu."

1998 yılında başlayan, bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisi, 169'uncu bölümde ekranlara veda etti.



