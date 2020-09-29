Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın

Şarkıcı Alişan Deniz Çakır ve Ece Üner arasındaki Kim Kardashian polemiğine dahil oldu.

Sosyal medya hesabından Deniz Çakır'ın gönderisini paylaşan Alişan, "Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır. Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın! Şeyi de sen şeyet artık!" sözleriyle Deniz Çakır'ı eleştirdi.

ECE ÜNER'İN SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Dün bütün dünyanın gündemine oturan olayda, Azerbaycan ve Türkiye hakkında açıklama yapan ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan’ın ‘savaş propagandası’ için sosyal medyayı engellediğini ifade etmişti. Kardashian'ın tepkisini Show TV Ana Haber Bülteni'ne taşıyan spiker Ece Üner'in verdiği cevap gündem olunca tepkiler gelmeye başladı. O tepkilerden birisi de oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.

"BU ÜSLUPLA BİR DE ANA HABER BÜLTENİ SUNUYOR"

Ece Üner’in canlı yayında aktardığı bu sözlerle alakalı oyuncu Deniz Çakır, bir paylaşım yaparak sunucu Üner’in üslubunu eleştirdi. Deniz Çakır Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Ece Üner'e, "Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur... Pes yahu... Bu üslupla ana haber bülteni sunuyor... İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.