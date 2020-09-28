Ece Üner'in Kim Kardashian yorumu sosyal medyada gündem oldu!

Ermeni asıllı ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian’dan Azerbaycan ve Türkiye hakkında skandal bir çıkış geldi. Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıyı yok sayan Kardashian, Azerbaycan’ın ‘savaş propagandası’ için sosyal medyayı bloke ettiğini öne sürmüştü. Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” demişti.

ECE ÜNER'DEN EFSANE YANIT!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'in Kim Kardashian haberinin ardından yaptığı yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ece Üner, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de, bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullandı.



