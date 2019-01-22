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Alişan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 22.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile son dakika yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Sosyal medyadan sitem

Maç sonu şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Maç sonu şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İşte Alişan'ın yorumları:

İşte Alişan'ın yorumları:

"Ünlü isim sosyal medya hesabından "Biz bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye Ali Koç dedik..."

"Ünlü isim sosyal medya hesabından "Biz bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye Ali Koç dedik..."

"Şampiyon olacağımız kadroyu kuracak diye Ali Koç dedik..."

"Şampiyon olacağımız kadroyu kuracak diye Ali Koç dedik..."

"Gurur duyacağımız bir takım gelecek diye Ali Koç dedik..."

"Gurur duyacağımız bir takım gelecek diye Ali Koç dedik..."

"Kandırıldık mı? Başarısızlık mı?Bilmiyorum ama tek gerçek var 18 maç 3 galibiyet, 7 mağlubiyet."

"Kandırıldık mı? Başarısızlık mı?Bilmiyorum ama tek gerçek var 18 maç 3 galibiyet, 7 mağlubiyet."
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Anahtar Kelimeler:
Ali Şan spor toto süper lig Fenerbahçe Bursaspor Ali Koç

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