Alişan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile son dakika yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Sosyal medyadan sitem
Maç sonu şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İşte Alişan'ın yorumları:
"Ünlü isim sosyal medya hesabından "Biz bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye Ali Koç dedik..."
"Şampiyon olacağımız kadroyu kuracak diye Ali Koç dedik..."
"Gurur duyacağımız bir takım gelecek diye Ali Koç dedik..."
"Kandırıldık mı? Başarısızlık mı?Bilmiyorum ama tek gerçek var 18 maç 3 galibiyet, 7 mağlubiyet."
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