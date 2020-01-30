Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programındaki habere göre; Nusret Gökçe’nin dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan’a ortaklık teklif ettiği öğrenildi. Alişan’ın o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret’e ‘hayır’ dediği ortaya çıktı.

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Telefonla canlı yayına bağlanan Alişan, bu teklifi doğruladı. Ara sıra Nusret’in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin..

Bizim ortaklık olayına gelince; Ben askere gitmeden önce 2009 yılında Çağla ile program yapıyorduk, program çıkışı da devamlı Nusret’in çalıştığı mekana yemeğe gidiyorduk. İlk steak işini o yapıyordu, o zaman da yoğun bir yerdi.

Bana dedi ki ‘Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz’ dedi. Ben de ‘Nusret’cim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim’ dedim.

Askerdeyken kardeşim aradı ‘Abi Nusret dükkan açtı, dükkan dolup dolup taşıyor’ dedi. Ben de askerden sonra Nusret’in dükkanına gittim, Etiler’deki ilk mekanına, ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı.