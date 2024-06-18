Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret ediyor. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

NEDEN ÇIKTIĞI ANLAŞILMADI

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





