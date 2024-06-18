HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

18.06.2024 09:34
Önerilen Videolar
Mehmet Ali Erbil, Turnike yarışmasının açılışında Vatan Şaşmaz’ı gözyaşlarıyla andı

Mehmet Ali Erbil, Turnike yarışmasının açılışında Vatan Şaşmaz’ı gözyaşlarıyla andı

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Kurbanları kestiler, artıklarını sokaklara bırakıp gittiler! Gaziantep'te iğrenç görüntüler

Kurbanları kestiler, artıklarını sokaklara bırakıp gittiler! Gaziantep'te iğrenç görüntüler

İçerik devam ediyor
18.06.2024 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa güzelliğiyle hafızalara kazınan Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl son yıllarda Arap turistlerin en uğrak yerlerinden biri. Kurban Bayramı içinde birçok ziyaretçiye sahne olan Uzungöl'de Arap turistlerin kavgası sosyal medyada gündem oldu. Yerli halkın zorla araya girdiği kavganın nedeni ise belirlenemedi.

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret ediyor. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber İç Görsel_2

NEDEN ÇIKTIĞI ANLAŞILMADI

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İpini koparıp ortalığı birbirine kattıİpini koparıp ortalığı birbirine kattı
'Kaçak hacı' videoları, Diyanet'in o Türkleri Suudi Arabistan'a şikayet ettiği iddiası...'Kaçak hacı' videoları, Diyanet'in o Türkleri Suudi Arabistan'a şikayet ettiği iddiası...
Adana'da feci olay! Anneyle oğlu mahsur kaldı, evden cesetleri çıktıAdana'da feci olay! Anneyle oğlu mahsur kaldı, evden cesetleri çıktı
Anahtar Kelimeler:
Uzungöl Trabzon
En Çok Okunan Haberler
Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

NATO’dan korkutan Çin uyarısı: En büyük silahlı çatışmayı körüklüyorlar!

NATO’dan korkutan Çin uyarısı: En büyük silahlı çatışmayı körüklüyorlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.