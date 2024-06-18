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    4. Sosyal medya bu yogayı konuşuyor! Yorumlar gecikmedi: "Sen bir bisküvisin, seni çayın içine attılar"

    Sosyal medya bu yogayı konuşuyor! Yorumlar gecikmedi: "Sen bir bisküvisin, seni çayın içine attılar"

    18.06.2024 07:53
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 07:53
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    Yoga eğitmeni Çetin Çetintaş'ın sosyal medyadan yaptığı yoga paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde sınıfına yoga yaptırdığı anları gösteren Çetintaş'ın "Sen bir bisküvisin, seni çayın içine attılar" sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir yoga eğitimi kısa sürede viral oldu. Öğrencilerine klasik yoga pozlarının dışında anlatımlarla ders veren Çetin Çetintaş'ın dersinden bir kesit sosyal medyadan paylaşılınca yorumlar da gecikmedi. Özellikle 'çayda eriyen bisküvi' pozuna sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen bir nar tanesisin üzerine basınca dağılan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bu sıcakta soğuk kahvenin içinde buz olsam" yorumunu yaptı.

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