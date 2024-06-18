Sosyal medya bu yogayı konuşuyor! Yorumlar gecikmedi: "Sen bir bisküvisin, seni çayın içine attılar"

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir yoga eğitimi kısa sürede viral oldu. Öğrencilerine klasik yoga pozlarının dışında anlatımlarla ders veren Çetin Çetintaş'ın dersinden bir kesit sosyal medyadan paylaşılınca yorumlar da gecikmedi. Özellikle 'çayda eriyen bisküvi' pozuna sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen bir nar tanesisin üzerine basınca dağılan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bu sıcakta soğuk kahvenin içinde buz olsam" yorumunu yaptı.







