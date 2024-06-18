Hepsi Turgut Altınok döneminde yapılmış! İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı: "Skandala neden olacak"

İçişleri Bakanlığı, Keçiören Belediye Başkanı iken 31 Mart 2024 yerel seçiminde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Turgut Altınok dönemindeki bazı işlemlerle ilgili soruşturma başlattı.

"SİYASİ ÇALIŞMALARDA KULLANILDI, BELEDİYEDEN KARŞILANDI"

t24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre; Altınok'un yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait parti araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı belirlendi.

Altınok'un ardından Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın Altınok dönemini mercek altına aldığını, ilk tespitlerinin ardından İçişleri Bakanlığınca eski dönem hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Şardan süreçle ilgili şunları kaydetti:

"SKANDALA NEDEN OLACAK"

"Belediyenin, bakanlığa yaptığı başvuru sonrasında görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi çok önemli tespitlerde bulundu.

Belediyedeki bakanlık soruşturması devam ederken; müfettiş siyasi skandala neden olacak bir sürecin ipucuna ulaştı. Aslında ipucundan daha çok belgesi demek daha doğru olacak.

Aldığım bilgiye göre; Keçiören Belediye Başkanı iken, AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak hedef büyüten Turgut Altınok'un yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait parti araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı belirlendi.

Belediyenin Ovacık'taki Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü yerleşkesindeki tesiste belediyeye ait iş makineleri ve araçlarına sevkiyatı yapılan akaryakıtın, Altınok'un propaganda faaliyetlerinde görev alan seçim araçlarına da kullandığının kamera kayıtlarına ulaşıldı.

İMZA YETKİSİNE SAHİP MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Üstüne üstlük; seçim araçlarının akaryakıtlarının, belediyeye ait araçların plakası üzerinden depolarının doldurulduğu tespit edildi.

Sürecin ortaya çıkmasıyla birlikte belediyede soruşturmaya başlayan İçişleri Bakanlığı müfettişi, belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yı açığa aldı. Belediyedeki iş bölümü çerçevesinde söz konusu uygulamayla ilgili imza yetkisinin S.K.'da olması nedeniyle açığa alma işleminin gerçekleşti.

6 MİLYON LİRALIK AKARYAKIT

Bu arada, Altınok için siyasi faaliyet gösteren AK Parti'nin seçim araçlarına verilen akaryakıtın mali değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belediye kaynaklarınca ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı müfettişi, Altınok'un yakın ekibinde yer alan başkan yardımcısı Kazım Kabadayı ile bazı yöneticilerin ifadesini aldı.

TANITIM VE MEDYA FAALİYETLERİ DE MERCEK ALTINDA

Keçiören Belediyesi'nde yaşananlar sadece bu konuyla sınırlı değil. Altınok döneminde tanıtım ve medya faaliyetleri de yine müfettiş incelemesinde. Müfettiş, bu konudan sorumlu başkan yardımcısı Sabiha Akdemir'in ifadesine başvurdu."

Akdemir'in ifadesinin alınmasının gerekçesinin "sorumluluk alanındaki harcamaların yüksek oluşu" olduğunu ifade eden Şardan, belediye kaynaklarından edindiğini kaydettiği bilgileri şöyle paylaştı:

"Akdemir daha önce TRT Genel Müdürlüğü personeliyken, Altınok'un yönetimindeki Keçiören Belediyesi'ne geçiş yaptı. Burada yine Altınok tarafından başkan yardımcısı yapıldı. Belediyenin basın yayın tanıtım faaliyetlerinin başında yer buldu.

Akdemir'den önce belediyedeki 7 kişilik basın yayın ekibi 170 kişiyi aştı. İlçe belediyesi olmasına rağmen Altınok'un talimatıyla Angara Tv ve Angara Radyo'yu kurulmasından görev aldı.

"BÜTÇEDEN YÜKLÜ HARCAMA YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR"

Genişleyen personelin maaşları belediye şirketi üzerinden ödenmeye başlandı. Televizyon ve radyoya 3.5 yıl içinde 4.5 milyon liralık alt yapı harcaması yapıldı.

Ayrıca, Altınok'un büyükşehir belediyesine aday olmasıyla birlikte matbaa işleri ve ilçedeki büyük ilan panolarına yönelik bütçeden yüklü harcama yapıldığı iddia ediliyor."

ALTINOK'UN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Turgut Altınok'un seçim döneminde açıkladığı malvarlığı gündem olmuş, Altınok "Beytü'l - mal'a el süren, rüşvete karışan, sağ kolum olsa da sol kolum olsa da keser atarım" çıkışıyla da dikkat çekmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





