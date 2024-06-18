Simpsonlar'ın kehanetleri konuşuluyordu! Bu kez onlar kehanetin parçası oldu... 300 yıllık antik tabutun içinden çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Otuz yıldır devam eden The Simpsons (Simpsonlar) geleceğe yönelik tahminlerinin gerçeğe dönüşmesiyle dünyanın en ikonik yapımlarından biri haline geldi. Ancak bu kez gösterinin kendisi bir kehanetin parçası oldu. Mısır mezarlığında bulunan mezarda, Marge'ın alamet-i farikası olan uzun saç modelini andıran yüksek mavi bir tacı olan, yeşil bir kıyafet giymiş sarı renkli bir kadının resmi bulunmaktadır. Bu haliyle lahit sosyal medyada Simpsonlar'ın habercisi olarak değerlendirildi.

Reddit gönderisinde lahitin tanrıça Nut'u temsil eden Yeni Krallık 20. Hanedanlığı'ndan (yaklaşık MÖ 1186-1069) geldiğini öne sürüldü. Sosyal medyada Nut ile ikonik hale gelen Marge Simpson karakteri arasındaki benzerlik hemen fark edildi.