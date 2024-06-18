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    4. Bikinili barista ve müşteri arasında kahve ücreti konusunda tartışma yaşandı! Barista çekiçle arabanın ön camını kırdı

    Bikinili barista ve müşteri arasında kahve ücreti konusunda tartışma yaşandı! Barista çekiçle arabanın ön camını kırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 08:50
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    Amerika'nın Seattle şehrindeki arabaya servis kahve dükkanında çalışan bikinili bir barista ve müşteri arasındaki kahve ücreti konusunda tartışma yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavganın şiddetlenmesi üzerine barista Emma Lee'nin satış yaptığı camdan dışarı doğru uzanarak elindeki çekiçle müşterinin arabasının ön camını kırdığı görüldü.

    Bikinili barista ve müşteri arasında kahve ücreti konusunda tartışma yaşandı! Barista çekiçle arabanın ön camını kırdı

    MYNET| DIŞ HABERLER Amerika'nın Seattle şehrindeki arabaya servis kahve dükkanında bikinili olarak servis yapan bir barista Emma Lee, müşteri tarafından tehdit edildiğini söyleyerek arabasının ön camına doğru hamle yaptı. Müşterinin kahve fiyatlarını yüksek bulması üzerine elindeki kahveyi ve soğuk suyu dökmesi baristayı da sinirlendirdi.

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    Müşterinin daha önce de pek çok sefer kahve aldığını ve fiyatların yazılı olduğunu dile getiren Lee, eline aldığı çekiçle aracın ön camını kırdı. Lee , FOX 13'e yaptığı açıklamada, "Fiyatları bilmediği ya da dolandırıldığı iddiası gerçek değil. Fiyatlar yazıyordu. Artık kadınların gülümseyip özür dileyeceği, kabul edilebilir tek tepkimizin gerilimi azaltma sanatı olduğu bir dönem değil" dedi.

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin sonrasında Lee'ye destek veren yorumlar geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ön cama vurulan çekiç son derece tatmin ediciydi! Sadece kendini değil sektördeki tüm kızları da savunduğuna çok sevindim" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendini savunduğun için seninle çok gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika Barista
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