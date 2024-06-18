Nevra Serezli oğullarını paylaştı! Murat Serezli'nin saç sakalı birbirine karışmış...

Usta oyuncu Nevra Serezli sosyal medyadan oğullarıyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda usta oyuncunun kendi gibi oyuncu olan Murat Serezli dikkat çekti.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Murat Serezli annesi Nevra Serezli'nin paylaştığı fotoğrafta resmen tanınmaz haldeydi. Saç sakalı birbirine karışmış olan Serezli'nin son haline yorum yağdı.

Murat Serezli'yi görenler "Adam tanınmaz olmuş" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu bir süre önce imaj değişimi için şunları söylemişti:



"Alper Çağlar'ın projesi için imaj değişikliğine gittim. 2 yıldır saçıma ve sakalıma dokunmuyorum. Bu yüzden 7-8 film, 5 dizi ve 3 oyunu kabul edemedim. Kimse beni tanımıyor, sesimden tanıyanlar da 'Gandalf gibi olmuşsun' diyor."







