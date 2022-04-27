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Alişan'dan Seda Sayan'a ilginç düğün hediyesi

27.04.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evliliğine dair sorulara maruz kalan Alişan çifte aldığı hediyeyi açıkladı. Alişan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine hediye olarak muhabbet kuşu aldığını söyledi.

Alişan'dan Seda Sayan'a ilginç düğün hediyesi

İstanbul'da evlenen Seda Sayan ile Çağlar Ökten magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğulcan Engin'in Seda Sayan'ın düğününe katılmaması ise uzunca bir süre konuşuldu. Düğüne az kişinin takılım göstermesi de Oğulcan'ın annesine "Sessiz sedasız evlen" sözlerini akıllara getirdi.

Düğün gündemi devam ederken Alişan da sorular üzerine ünlü çifte ne hediye aldığını açıkladı.

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Ünlü şarkıcı, "Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği çok konuşuldu. Hediye aldınız mı?" sorusuna, "Düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldım" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Seda Sayan
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