Alişan'dan Seda Sayan'a ilginç düğün hediyesi

İstanbul'da evlenen Seda Sayan ile Çağlar Ökten magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğulcan Engin'in Seda Sayan'ın düğününe katılmaması ise uzunca bir süre konuşuldu. Düğüne az kişinin takılım göstermesi de Oğulcan'ın annesine "Sessiz sedasız evlen" sözlerini akıllara getirdi.

Düğün gündemi devam ederken Alişan da sorular üzerine ünlü çifte ne hediye aldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği çok konuşuldu. Hediye aldınız mı?" sorusuna, "Düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldım" yanıtını verdi.



