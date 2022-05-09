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Alişan ile Gülümse Hayata konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nerelidir?

09.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkı Bulut, Alişan ile Gülümse Hayata programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sevilen şarkıları ve hoş sohbeti ile izleyicilere keyifli saatler yaşattı. 9 Mayıs Pazartesi günü Alişan ile Gülümse Hayata programının konuğu Hakkı Bulut'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Hakkı Bulut hakkındaki detaylar!

Alişan ile Gülümse Hayata konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nerelidir?

Türk arabesk sanatçısı Hakkı Bulut, TRT1'in sevilen yapımı Alişan İle Gülümse Hayata programının konuğu oldu. Birbirinden sevilen şarkıları ile tanınan Hakkı Bulut, sanat camiasına ve mutlu evliliğe dair ipuçlarını izleyiciler ile paylaştı. Hakkı Bulut'a dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 yılında Mazgirt, Tunceli'de dünyaya geldi. Türk arabesk şarkıcısı-şarkı yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncudur.

İlkokulu 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, Ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'te okudu. Daha sonra maddi sıkıntılardan dolayı ailesiyle Adana'ya göçtü ve ortaokulu Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra çeşitli okullarda müdürlük ve öğretmenlik mesleğini 12 yıl boyunca sürdürdü. Babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı. Hatta çocuk yaşlarında köyün kadınlarına çeşitli türküler okur, bahşiş olarak da buğday ekmeğinin arasına tereyağı konularak kendisine kadınlar tarafından hediye edilirdi. 1964 yılında Saadet Bulut ile evlenen Bulut'un 5 çocuğu vardır.

Alişan ile Gülümse Hayata konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nerelidir?

1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız adlı eserini (1969) okudu. Bu eser Hakkı Bulut'un tüm Türkiye'de sevilmesine yol açtı. Daha sonra bu eseri müsaade ederek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin; Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama, Kul Hatasız Olmaz, Son Mektup gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1967 yıllarından itibaren atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 65 albüm çalışmasına imza attı. 1000'i aşkın eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sayısız ödüle layık görülmüştür. Ayrıca çıkardığı bazı albümler Türkiye'de satış rekorları kırmıştır.

Alişan ile Gülümse Hayata konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nerelidir?

Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vermek suretiyle de seslendirmelerine olanak tanımıştır. 300'e yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

1988 yılında arabesk müzikteki bazı olumsuzlukları eleştirenler, Kültür Bakanlığınca ve ülkede yarattığı olumsuzlukları incelenmek amacı ile Kültür Bakanlığının tertiplediği kongrede konuşmacı olarak bulunan Hakkı Bulut'un eserlerinden arabesk bir parça istendi. Sanatçı 6 ay önce piyasaya çıkardığı Seven Kıskanır albümünden Seven Kıskanır isimli bestesinin aranjesini Esin Engin ile beraber gerçekleştirdi ve şarkıyı Bakanlığa sundu. Bu eserle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak Arabesk müziğe ve Hakkı Bulut'a açıldı. Bu şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunuldu. Bazı gazetecilerin haberlerine Hakkı Bulut'un Acısız Arabesk adında bir tarz çıkardığını eleştirenler olmuştur. Kendisi ile yapılan bir röportajda ''Acısız Arabesk'' konusu sorulduğunda sanatçı, kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını ve bunun bazı muhabirlerin haberlerinde yayınladığını söyleyen Hakkı Bulut, Acısız Arabesk diye bir kavramı kabul etmediğini, Arabesk müziği ''Halkın her türlü yaşamını, mutluluğunu, üzüntüsünü ele alan müzik arabesk müziktir.'' diyerek tanımladı.

Sanatçının 12 sinema filmi ve 2021 itibarıyla 65 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de kendisine aittir.

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Alişan
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