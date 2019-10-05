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Alişan ile oğlu Burak'ın yemek videosu! "İki dişinde her şeyi yiyemezsin"

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 05.10.2019 01:18 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan, 7 aylık oğlu Burak'la birlikte çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı.

Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak geçen Şubat ayında dünyaya gelmişti. Bebeklerinin her anını takipçileriyle paylaşan ünlü çift hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Alişan bu defa oğlu Burak'le çektiği yemek yediği anlara ait videoyu Instagram'dan paylaştı. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan Alişan, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan videosunu "2 tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı.

lişa

500 binden fazla izlenen videoya ünlü isimler de yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol

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