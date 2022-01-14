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Alişan'ın eşi Buse Varol okul kapısında tepki gördü! "Çıldırmış gibi bağırmaya başladı"

14.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol oğlunu okula bırakırken bir veli tarafından tepki gördü. Oğlunu okulun önünde indirmeye çalışırken kadın velinin bağırmasıyla neye uğradığını şaşıran Varol takipçilerine içini döktü.

Alişan ve eşi Buse Varol son dönemde açıklamalarıyla gündeme geliyor. Buse Varol son olarak da yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ekranlara dönmeye hazırlanan Varol oğlu Burak'ı okula bırakırken yaşadığı bir olayı anlattı.

"Bu kadının kadına şiddetidir" diyen Buse Varol, kadın veliye dava açacağını söyledi. Alişan'ın eşi açıklamasında şunları söyledi:

"SİNİRLERİM İNANILMAZ BOZUK"

"Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Ben her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor... Bu işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor.

Ekran Alıntısı

"AĞZA ALINMAYACAK KELİMELER"

Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Burak'ı indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye. Aslında arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağıza alınmayacak kelimeler, inanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı."

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"Bir insana nasıl hakaret edebilirsin?" diyerek neye uğradığını şaşıran Buse Varol oğlunun da çok korktuğunu söyledi. Varol "Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor! Şiddetle kınıyorum. Okuldan bana hakaret ettiğine dair görüntüleri aldıktan sonra kendisine hakaret davası açacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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