Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı! 'Paraya para demez'

MYNET-'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

İki çocuk annesi Buse Varol setlere ara vermiş ancak bu yıl üniversite sınavına girmişti. Alişan eşinin mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Alişan, Buse Varol'un havuz başındaki neşeli hallerini yayınlayarak "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

Varol ise Alişan'ın paylaşımını alıntılayarak "Sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.