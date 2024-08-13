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  4. Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı! 'Paraya para demez'

Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı! 'Paraya para demez'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 13:17
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Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünya evine giren Buse Varol evlendikten sonra setlere ara verdi. Şimdilerde 2 çocuk annesi olan Varol bu sene üniversite sınavına girmişti. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Alişan eşi Buse Varol'un kazandığı bölümü açıkladı.

MYNET-'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

BUSE ALİŞAN

İki çocuk annesi Buse Varol setlere ara vermiş ancak bu yıl üniversite sınavına girmişti. Alişan eşinin mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

alişan

Alişan, Buse Varol'un havuz başındaki neşeli hallerini yayınlayarak "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

buse

Varol ise Alişan'ın paylaşımını alıntılayarak "Sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.

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Alişan Buse Varol
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