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Alişan'ın kar paylaşımı üzdü! "Sen o toprağın altında yatarken..."

25.01.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye kara teslim oldu, herkes karın tadını çıkarmak için sokaklara çıkarken Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşini geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan bahçesinden bir kar fotoğrafı paylaşıp "Şimdi sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her bir kar tanesi beni kahrediyor" dedi.

Alişan'ın kar paylaşımı üzdü! "Sen o toprağın altında yatarken..."

Kar yağışı şiddetini artırdı, Türkiye kara teslim oldu. Kar sevenler sokakları doldurdu, çocuklara eğlence çıktı. Ünlüler de kar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak Alişan'ın kar paylaşımı herkesi üzdü. Koronavirüs sebebiyle kardeşini kaybeden Alişan paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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