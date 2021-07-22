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Alişan’ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın, konsere mi çıktı?

22.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş alerjisi olduğu için yakın arkadaşı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın dün akşam konser verdiği iddia edildi. Dün akşama ait olduğu ileri sürülen konser görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Akalın'a tepki yağmaya başladı.

Alişan’ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın, konsere mi çıktı?

Aylarca Star TV ekranlarında Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan'ın 20 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ı cenaze töreninde sevenlerini yalnız bırakmazken yakın arkadaşı Demet Akalın'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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CENAZEYE KATILMAYIP KONSERE Mİ ÇIKTI?

Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalın'ın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi. Konu hakkında bir açıklama yapmayan Akalın'ın dün akşam Bodrum'da konser verdiği iddiası sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada dün akşam ait olduğu ileri sürülen konser görüntüleri hızla yayılmaya başladı.

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DEMET AKALIN'A TEPKİ YAĞIYOR

Akalın için "Dost kara günde belli olur bu yakışmadı", "Ne olursa olsun Alişan'ın yanında olmalıydı" ve "Rahatsız olduğu için cenazeye gitmedi ama konserde oynuyor" gibi birçok yorum yapıldı.

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TWITTER'DAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demet Akalın, ölüm haberini aldıktan sonra Twitter'dan Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda, "Rabbim ailesine sabır versin olmadı uyanmak istemedi. Gitti" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
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