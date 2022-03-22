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Alişan'ın konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim?

22.03.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Seçkin, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Burada Alişan'ın yönelttiği soruları yanıtlayan ünlü komedyen merak konusu oldu. Peki Alişan'ın konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? İşte ünlü komedyenin hayatı ve biyografisi...

Alişan'ın konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim?

Yavuz Seçkin, TRT1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Radyoculuk kariyeri ile yaptığı skeçler sonrası ünlü olan ve bir döneme damga vuran komedi dizisi Avrupa Yakası'nda oynayan ünlü komedyen merak konusu oldu. Peki Alişan'ın konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Ünlü komedyenin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

Yavuz Seçkin kimdir?

ALİŞAN'IN KONUĞU YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

Yavuz Seçkin 2 Ocak 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

Yavuz Seçkin, Şişli Motor Meslek Lisesi'ni bitirdi.

28 yaşında taklit yeteneğini keşfeden ünlü isim bir radyoda, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla radyoculuk serüvenine atıldı.

Yavuz Seçkin, bu programda telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı.

Bir süre sonra bu radyodan başka bir radyoyo transfer olan Yavuz Seçkin, "Avrupa Yakası" ile televizyon dünyasına adım attı. Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Yavuz Seçkin, "Co-medya" isimli bir komedi programı yapıyordu.

Ünlü isim daha sonra, Bülent Ersoy ve Ceyhun Yılmaz ile Star TV'de 'Üçümüz Bir Divayla' programını yaptı.

Şu an bir radyoda hafta içi her akşam 18:00–20:00 saatleri arası "Yavuz'un Minibüsü" programını hazırlayıp sunuyor.

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, 19 Ekim 2012 yılında vizyona giren Oğlum Bak Git adlı komedi filminde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Yavuz Seçkin kimdir?

YAVUZ SEÇKİN EVLİ Mİ?

Yavuz Seçkin, Dicle Güler ile evlidir. Yavuz Seçkin - Dicle Güler çiftinin bir kızları vardır.

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TRT 1 Alişan
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