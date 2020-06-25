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  4. Alişan'ın yaptığı kaza raporu ortaya çıktı! 'Hız limitine uyulmamış...'

Alişan'ın yaptığı kaza raporu ortaya çıktı! 'Hız limitine uyulmamış...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Alişan’ın, ailesi ve çocuğunun bakıcısıyla birlikte Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takta attığı ortaya çıktı.

Alişan'ın yaptığı kaza raporu ortaya çıktı! 'Hız limitine uyulmamış...'

Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cip dün takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

'ALTI ÇELİK BARİYERE ZARAR VERMİŞ'

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

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'124 METRE FREN İZİ ÖLÇÜLMÜŞ"

Raporda, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiğine dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğu, Alişan'ın ise yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da raporda yer aldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Alicim sen kiiim 150 km hızla araba kullanmak kim..? birde yok aks kırıldı yok lastik yanımdan firladı gitti yok bariyer önümü kesti... birde yalan söyluyorsun ayıp bee
Evet şimdi ne diyeceksin Alişan efendi. Aynı saatte bende o otobanı kullanıyordum 100-110 ile giderken yanımdan Audiler BMW ler 200’le gidiyordu sende baktın yol boş basayım gaza. Altındakinin yerden yüksek bir 4x4 SUV olduğunu unutma, o adaç hız aracı değil. Güvenli diye bi ton para verip nasıl takla atar deme. seni birgün para bile kurtaramaz
bu tiplerin hepsi aynı eşşek yüküyle parakazanırlar vietnamlı bakıcı bulur lar bi şöför tutmaktan acizler jipler hiçbirisi hız arabası olamaz tabi bunu nereden bilicek tecrübesiz jiplerin hepsi havaleli arabalardır öyle 150 km hızla çok az bi seri direksiyonu yamultsan hakimiyet kaybolur tüm jipler böyledir. tecrübe satınalınamıycak kadar pahali ni lükstür.
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