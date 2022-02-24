Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: "Alıştık artık, yapacak bir şey yok"

Buse Varol evliliğinde sorular yaşarken imaj değişikliğine gitti. Kısa saçlarını kaynak taktıran Alişan'ın eşi Buse Varol yine gündem oldu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Alişan ve Buse Varol ne yapsa olay oluyor. Son olarak Alişan'ın eşinin imajıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

Yeni imajını 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Varol'a ilk beğenilerden biri de Alişan'dan geldi.

Yeğenleriyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan ise eşinin yeni imajı için sorulara ilk kez yanıt verdi.

Alişan, Buse Varol'un yeni imajı hakkında "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" dedi.

