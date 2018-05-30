Alişan ve Buse Varol altınları ne yaptı?

6 Mayıs’ta evlenen Alişan ve Buse Varol, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, düğünden sonra altınları bozdurduklarına dair çıkan haberlere açıklık getirdi: “Hayır bozdurmadık, altınlar bankada, kasada duruyor.”
TAKILARIN DEĞERİ 540 BİN TL
Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum