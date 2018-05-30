MAGAZİN

Alişan ve Buse Varol altınları ne yaptı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

6 Mayıs’ta evlenen Alişan ve Buse Varol çok merak edilen o soruya yanıt verdi. Bakın ünlü çift altınları ne yapmış!

Alişan ve Buse Varol altınları ne yaptı?

6 Mayıs’ta evlenen Alişan ve Buse Varol, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, düğünden sonra altınları bozdurduklarına dair çıkan haberlere açıklık getirdi: “Hayır bozdurmadık, altınlar bankada, kasada duruyor.”

TAKILARIN DEĞERİ 540 BİN TL

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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