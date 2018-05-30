Alişan ve Buse Varol altınları ne yaptı?

6 Mayıs’ta evlenen Alişan ve Buse Varol, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, düğünden sonra altınları bozdurduklarına dair çıkan haberlere açıklık getirdi: “Hayır bozdurmadık, altınlar bankada, kasada duruyor.”

TAKILARIN DEĞERİ 540 BİN TL

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.



