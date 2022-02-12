Alişan ve Buse Varol arasında sular durulmuyor! Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı

Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günün ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını beraberinde getirdi. Ünlü çift her fırsatta boşanma haberlerini yalanladı ancak Buse Varol'un alyansını çıkarması iddiaları güçlendirdi.

"BUSE VAROL'UN AVUKATI BOŞANMA HAZIRLIKLARINA BAŞLADI"

Seyhan Soylu, ünlü çift hakkında şu iddialarda bulundu: "Alişan 6 gündür evine gitmiyor annesinde kalıyor. Birincisi Alişan zaten evine gitmiyordu. İlk ben açıklamıştım bunu. Buse de 3-4 gündür evine gitmiyor. Annesinde kalıyor çocuklarla birlikte. İkincisi Buse Varol'un avukatı boşanma hazırlıklarına başladı. Sansasyonlardan uzak nasıl boşanılır diye mahkemeyle ilgili başkan aranıyor. Üçüncüsü ise Buse Varol ayrılma şartı olarak, basında yazıldığı gibi 5 milyon dolarlık ev varmış da anlaşılamamış meselesi değil.

"AYRI KALACAKLAR AMA BOŞANMAYACAKLAR"

Alişan'ın değil 5 milyonluk, 500 TL'lik bir şeyi yok üzerinde. Neden? Alişan'ın tüm yatırımı ve mal varlığı ailesi üzerine yapılır. Buse böyle yaparak Alişan'dan bir şey alamaz. Mal paylaşımı yok çünkü Alişan'ın böyle bir serveti yok. Şu anki evi de kiradır. Buse yalnızca çocukların üzerine bir ev olsun istemiş. Gayet de makul bir talep. Suzan Hanım bu olaya el koydu ve bir süre ayrı kalmalarını istedi. Suzan Hanım varken, onlar kolay kolay ayrılamazlar. Ayrı kalacaklar ama boşanmayacaklar"

