Alişan ve Demet Akalın ile Sabah Sabah ne zaman başlıyor? Saat kaçta yayınlanacak?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah 09.45’te canlı yayınla Star’da izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan'ın sunacağı programda ünlü konuklar yer alacak ve magazin gündemini belirleyen başlıklar konuşulacak.

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici ilk bölüme konuk olacak. İrem Derici, hem şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak hem de özel itiraflarıyla gündeme damga vuracak. Astrolog Dinçer Güner gündeme dair özel açıklamalarda bulunacak.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın mutfak bölümünde Şef Elif Korkmazel, tarifleriyle ekranda olacak.

