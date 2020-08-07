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Alişan ve Demet Akalın ile Sabah Sabah ne zaman başlıyor? Saat kaçta yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 20:49 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcılar Alişan ve Demet Akalın'ın sunumuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayın tarihi açıklandı.

Alişan ve Demet Akalın ile Sabah Sabah ne zaman başlıyor? Saat kaçta yayınlanacak?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah 09.45’te canlı yayınla Star’da izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan'ın sunacağı programda ünlü konuklar yer alacak ve magazin gündemini belirleyen başlıklar konuşulacak.

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici ilk bölüme konuk olacak. İrem Derici, hem şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak hem de özel itiraflarıyla gündeme damga vuracak. Astrolog Dinçer Güner gündeme dair özel açıklamalarda bulunacak.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın mutfak bölümünde Şef Elif Korkmazel, tarifleriyle ekranda olacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Omurgasız canlılara 2 örnek. Birbirlerinin suratına tükürmeye kadar gelen kavgalar edip, hiçbirşey olmamış gibi kanka olmaları karaktersizliğe iyi örnekler.
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