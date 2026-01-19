Mynet Trend

Alışılmışın çok dışında: 'Kertenkele Ailesi'! Sosyal medyada gündem oldular

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan Manurung ailesi, nadir görülen genetik bir hastalıkla verdikleri yaşam mücadelesini sosyal medyada paylaşarak milyonların dikkatini çekti. Bir dönem hurafeler ve dışlanmayla karşı karşıya kalan aile, şimdilerde çektikleri videolarla oldukça popüler.

Çiğdem Sevinç

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan Manurung ailesi, sosyal medyada paylaştıkları videolarla kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Günlük yaşamlarını tüm samimiyetiyle paylaşan aile, nadir görülen genetik bir durumla verdikleri mücadeleyle milyonların dikkatini çekti.

NADİR GENETİK HASTALIKLA YAŞIYORLAR

Manurung ailesinin 6 çocuğundan dördü, yüz kemiklerinin gelişimini etkileyen ve oldukça nadir görülen Treacher Collins sendromu ile dünyaya geldi. Yüz hatlarında belirgin farklılıklara yol açan bu durum, yaşadıkları köyde başlangıçta yanlış inanışlara neden oldu. Aile ve çocuklar, bir dönem “lanetli” gibi hurafelere maruz kaldı.

SOSYAL MEDYA ALGIYI DEĞİŞTİRDİ

Toplumdan dışlanma ve iş bulma zorluklarıyla karşı karşıya kalan kardeşler, sessiz kalmak yerine sosyal medyayı tercih etti. TikTok ve YouTube üzerinden paylaştıkları videolarla hem hayatlarını anlattılar hem de genetik hastalıklar konusunda farkındalık yarattılar. Kısa sürede milyonlara ulaşan içerikler, aileye aynı zamanda düzenli bir gelir kapısı da açtı.

