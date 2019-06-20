Alışkanlığı sonu oldu! Görevliler tarafından vurularak öldürüldü

Oregon eyaletinin Scoggins Valley Parkı’nda yaşayan bir bebek ayı, insanlarla yakın temasa geçmeye başladığı için ve karnını insanların getirdiği yiyecekler ile doyurduğu için yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Detaylar ise haberimizde...

Polis; bu ayın başlarında Oregon’daki Scoggins Valley Park’taki bebek ayının, insanlarla olan samimiyeti konusunda uyarılmıştı.

Oregon’daki Yaban Hayatı yetkilileri, 4 Haziran’da bebek ayı ile ilgili çağrı almaya başladı. Ancak ziyaretçilerin bebek ayı için yiyecek bırakmaya başlaması üzerine duruma müdahale etmeye karar verdiler.

11 haziran günü yetkililer, bu 45 kiloluk minik ayının parktaki insan kalabalığına oldukça yakın olduğunu öğrendiler

Parkın resmi Twitter hesabından duyuru yapan yetkililer; alanın boşaltılmasını rica ederken, bebek ayıyı tekrar ormanın içine götüreceklerini belirttiler

OregonLive’a göre memurlar, ayıyı bölgeden uzaklaştırıp ormana geri götürmeyi başardılar. Fakat bebek ayı bir sonraki gün insanların olduğu bölgeye geri döndü. Ne yazık ki orada vurularak öldürüldü.