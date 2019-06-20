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Alışkanlığı sonu oldu! Görevliler tarafından vurularak öldürüldü

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Scoggins Valley Parkı’nda yaşayan bir bebek ayının sıra dışı alışkanlığı sonu oldu. İnsanlarla yakın temasa geçmeye başlayan ve onların yemeğini yemeyi alışkanlık haline getiren bebek ayı, görevliler tarafından vuruldu ve öldürüldü.

Alışkanlığı sonu oldu! Görevliler tarafından vurularak öldürüldü

Oregon eyaletinin Scoggins Valley Parkı’nda yaşayan bir bebek ayı, insanlarla yakın temasa geçmeye başladığı için ve karnını insanların getirdiği yiyecekler ile doyurduğu için yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Detaylar ise haberimizde...

Polis; bu ayın başlarında Oregon’daki Scoggins Valley Park’taki bebek ayının, insanlarla olan samimiyeti konusunda uyarılmıştı.

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Oregon’daki Yaban Hayatı yetkilileri, 4 Haziran’da bebek ayı ile ilgili çağrı almaya başladı. Ancak ziyaretçilerin bebek ayı için yiyecek bırakmaya başlaması üzerine duruma müdahale etmeye karar verdiler.

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11 haziran günü yetkililer, bu 45 kiloluk minik ayının parktaki insan kalabalığına oldukça yakın olduğunu öğrendiler
Parkın resmi Twitter hesabından duyuru yapan yetkililer; alanın boşaltılmasını rica ederken, bebek ayıyı tekrar ormanın içine götüreceklerini belirttiler
OregonLive’a göre memurlar, ayıyı bölgeden uzaklaştırıp ormana geri götürmeyi başardılar. Fakat bebek ayı bir sonraki gün insanların olduğu bölgeye geri döndü. Ne yazık ki orada vurularak öldürüldü.

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Tutulan raporlara göre bebek ayı, yetkililer ona yaklaşmaya çalıştığında kaçmaya çalışmamış.

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Vahşi yaşam biyoloğu Kurt Licence’e göre bu durum, ayıların neden insan yiyecekleri ile beslenmemesi gerektiğine en büyük örneklerden biri.

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Licence’in “talihsizlik” olarak nitelendirdiği bu olay için yetkililerin yorumu ise şu şekilde: “Bir hayvanın bırakılan artıkları yemeye alışması ve insan etkileşimi konusunda çok rahat olması durumunda tehlikeli anlar yaşanma ihtimali oldukça artar. Bu tarz durumlarda insanların güvenliği için olaya müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca yabani hayvanların doğal olmayan besinler ile beslenmesi oldukça zararlıdır. Doğada ihtiyaç duydukları her yiyecek var. En iyisi onları yalnız bırakıp uzaktan izlemektir.”

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