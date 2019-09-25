Alışveriş bağımlısı insanlar sizi şaşkına çevirecek!

Alışveriş, dozunu abartmadığınız takdirde oldukça keyifli olabilir hatta size mutluluk verebilir. Ancak ipin ucunu kaçırıp alşveriş bağımlısına dönüşürseniz yandınız demektir. Sizler için alışverişi tutkudan çok bağımlılığa dönüştüren ilginç insanları derledik. Bu görsellere bakıp harcamalarınızda aşırıya kaçmamak için ibret alabilirsiniz. Aman sonunuz böyle olmasın!
İşte birbirinden ilginç alışveriş bağımlısı insanlar...
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