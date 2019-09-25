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Alışveriş bağımlısı insanlar sizi şaşkına çevirecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 25.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Her şeyin azı karar fazlası zarardır. Bu lafı atalarımız boşuna söylememiş. İşte alışverişin dozunu kaçırıp adeta bağımlıya dönüşen o insanlar...

Alışveriş bağımlısı insanlar sizi şaşkına çevirecek!

Alışveriş, dozunu abartmadığınız takdirde oldukça keyifli olabilir hatta size mutluluk verebilir. Ancak ipin ucunu kaçırıp alşveriş bağımlısına dönüşürseniz yandınız demektir. Sizler için alışverişi tutkudan çok bağımlılığa dönüştüren ilginç insanları derledik. Bu görsellere bakıp harcamalarınızda aşırıya kaçmamak için ibret alabilirsiniz. Aman sonunuz böyle olmasın!

İşte birbirinden ilginç alışveriş bağımlısı insanlar...

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Anahtar Kelimeler:
Alışveriş alışveriş bağımlısı alışveriş hastalığı alışveriş yapmak

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