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Alışveriş bağımlısı olduğunuzu gösteren 4 özellik

Alışveriş yapmak keyifli bir aktivite olsa da kontrol edilemediğinde hem bütçeyi hem de günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Peki, ihtiyaç dışı harcamalar ne zaman bağımlılığa dönüşüyor? İşte alışveriş bağımlılığına işaret edebilen 4 önemli özellik.

Alışveriş bağımlısı olduğunuzu gösteren 4 özellik
Çiğdem Berfin Sevinç

Alışveriş yapmak birçok kişi için keyifli bir aktivite olsa da bazı durumlarda kontrol edilmesi zor bir davranışa dönüşebiliyor. Uzmanlara göre kişinin alışveriş yapma sıklığından çok, bu davranışın günlük yaşamını ve maddi durumunu nasıl etkilediği önem taşıyor. İşte alışveriş bağımlılığına işaret edebilen 4 özellik…

Alışveriş bağımlısı olduğunuzu gösteren 4 özellik 1

1. İHTİYACINIZ OLMASA BİLE ALIŞVERİŞ YAPIYORSUNUZ

İhtiyacınız olmadığı hâlde indirimleri kaçırmamak için ürün satın alıyor veya benzer ürünlere sahip olmanıza rağmen yeni alışverişler yapıyorsanız bu durum, alışveriş davranışınız üzerinde kontrol kurmakta zorlandığınızın bir işareti olabilir.

2. KENDİNİZİ KÖTÜ HİSSETTİĞİNİZDE ALIŞVERİŞE YÖNELİYORSUNUZ

Stres, üzüntü, yalnızlık veya can sıkıntısı yaşadığınızda kendinizi alışveriş yaparken buluyorsanız duygularınızı düzenlemek için alışverişe başvuruyor olabilirsiniz. Satın alma sonrasında kısa süreli bir rahatlama yaşamak, bu davranışın tekrarlanmasına neden olabilir.

Alışveriş bağımlısı olduğunuzu gösteren 4 özellik 2

3. ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA PİŞMANLIK DUYUYORSUNUZ

Satın aldığınız ürünler nedeniyle suçluluk hissediyor, harcadığınız paradan dolayı üzülüyor veya yaptığınız alışverişleri çevrenizden gizliyorsanız bu durumu gözden geçirmeniz gerekebilir. Özellikle pişmanlığa rağmen aynı davranışın tekrarlanması dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

4. HARCAMALARINIZ BÜTÇENİZİ VE GÜNLÜK HAYATINIZI ETKİLİYOR

Kredi kartı borçlarının artması, temel ihtiyaçlar için ayrılan paranın alışverişe harcanması veya alışveriş nedeniyle iş ve sosyal yaşamın aksaması önemli uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Harcamaları azaltmak için tekrar tekrar karar verip bunu başaramamak da profesyonel destek ihtiyacına işaret edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş bağımlılık
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