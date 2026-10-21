Alışveriş bağımlısı olduğunuzu gösteren 4 özellik

Alışveriş yapmak birçok kişi için keyifli bir aktivite olsa da bazı durumlarda kontrol edilmesi zor bir davranışa dönüşebiliyor. Uzmanlara göre kişinin alışveriş yapma sıklığından çok, bu davranışın günlük yaşamını ve maddi durumunu nasıl etkilediği önem taşıyor. İşte alışveriş bağımlılığına işaret edebilen 4 özellik…
İhtiyacınız olmadığı hâlde indirimleri kaçırmamak için ürün satın alıyor veya benzer ürünlere sahip olmanıza rağmen yeni alışverişler yapıyorsanız bu durum, alışveriş davranışınız üzerinde kontrol kurmakta zorlandığınızın bir işareti olabilir.
Stres, üzüntü, yalnızlık veya can sıkıntısı yaşadığınızda kendinizi alışveriş yaparken buluyorsanız duygularınızı düzenlemek için alışverişe başvuruyor olabilirsiniz. Satın alma sonrasında kısa süreli bir rahatlama yaşamak, bu davranışın tekrarlanmasına neden olabilir.
Satın aldığınız ürünler nedeniyle suçluluk hissediyor, harcadığınız paradan dolayı üzülüyor veya yaptığınız alışverişleri çevrenizden gizliyorsanız bu durumu gözden geçirmeniz gerekebilir. Özellikle pişmanlığa rağmen aynı davranışın tekrarlanması dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
Kredi kartı borçlarının artması, temel ihtiyaçlar için ayrılan paranın alışverişe harcanması veya alışveriş nedeniyle iş ve sosyal yaşamın aksaması önemli uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Harcamaları azaltmak için tekrar tekrar karar verip bunu başaramamak da profesyonel destek ihtiyacına işaret edebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum