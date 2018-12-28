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Alışveriş listesi eksik kaldı diye akrabasının burnunu ısırdı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir adam, bir kadın akrabasının burnunu ısırdığı için tutuklandı. Adamın saldırı motivasyonu ise bir hayli ilginç. Zira adam bu eylemi, akrabası elinde alışveriş listesi olduğu halde eksik malzemeyle alışverişten döndüğü için gerçekleştirdi.

Alışveriş listesi eksik kaldı diye akrabasının burnunu ısırdı

39 yaşındaki Jason Driver isimli adam ve akrabası olduğu belirtilen bir kadın evde kavga etmeye başladı. Kavganın gerekçesi ise kadının alışverişe gidip, alışveriş listesine rağmen eksiklerle eve dönmesi oldu.

Kavga alevlenince kadın, adam sakinleşsin diye dışarı çıktı. Ancak adam hızını alamayıp kadına dışarıda da bağırmaya devam etti.

Adam sözlü tacizlere devam etti ve son olarak kadının burnunu üç kez ısırdı.

Kadın hastaneye giderken adam da gözaltına alındı. Mahkeme adama, vücut bütünlüğüne saldırı ve yaralamadan 15 ay hapis cezası verdi. Adam ayrıca kadından beş yıl uzak durma cezası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
burun ısırma

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