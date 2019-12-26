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  4. Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM'de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.

KADIN ÇIĞLIK ATINCA KAÇMAYA BAŞLADI

Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli izmit alışveriş merkezi tuvalet Sapık

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