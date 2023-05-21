Alita Savaş Meleği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alita Savaş Meleği IMDB puanı kaç? Aksiyon severler ekran başına!

Başrollerini Rosa Salazar, Christoph Waltz ve Jennifer Connelly’nin paylaştığı Alita: Savaş Meleği filmi Kanal D’de TV’de ilk kez yayınlanacak. İzleyenlerden tam not alan Alita: Savaş Meleği filmi konusu ve oyuncularının yanı sıra IMDB puanı ile de merak edildi. İşte Alita: Savaş Meleği filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı...

ALİTA SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alita: Savaş Meleği, 6. yüzyılda yaşanan bir hikaye. Tüm gelecek hikayelerindeki gibi dünya asil ve zenginler, fakir ve serseriler olarak ikiye bölünmüş. İyi vatandaşlar Tiphares’te varlık içinde yaşarken alt tabaka Scrap Yard adlı bir harabe şehirde yaşam savaşı veriyor. Tiphares’ten kovulmuş eski bir vatandaş olan doktor Ido bir gün yaralı bir cyborg kız bulur ve onu onarıp adını Alita koyar.

Hikaye de asıl olarak bundan sonra, Alita’nın kimlik arayışıyla başlar. Film, Yukito Kishiro'nin Gunnm adlı manga serisine dayanmakta olup yeni bir bedende uyandıktan sonra hiçbir şeyi hatırlamayan ve kendi geçmişini öğrenmeye karar veren bir siborg kız Alita'yı takip etmektedir.

ALİTA SAVAŞ MELEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

Rosa Salazar

Christoph Waltz

Jennifer Connelly

Mahershala Ali

Ed Skrein

Jackie Earle Haley

Keean Johnson

ALİTA SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

2019 ılı yapımlı olan Alita Savaş Meleği filminin IMDB puanı 7.3'tür. Geçmiş zaman hikayesi anlatan film, animasyon ve aksiyon severleri bir araya getiriyor.

