Alkol alıp oğlunun köpeğini öldürdü! Korkunç olayın suç maddesi samuray kılıcıymış

Alkol aldıktan sonra köpeğini samuray kılıcıyla öldüren Alicia Darcy, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere’de bu tür kılıçların bulundurulması bu yıl başında yasaklanmıştı.

Alkol alıp oğlunun köpeğini öldürdü! Korkunç olayın suç maddesi samuray kılıcıymış
Çiğdem Sevinç

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Alicia Darcy, evinde köpeğini samuray kılıcıyla öldürdü. Olay, 12 Ekim’de Sandbach kasabasında meydana geldi.

Alkol aldığı sırada polisi arayan Darcy, köpeğin kendisine saldırdığını ve bu yüzden onu öldürdüğünü söyledi. Ancak Chester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, Darcy'nin köpeği uykudayken öldürdüğü ve kılıcı hala hayvanın vücudundayken evden ayrıldığı ortaya çıktı.

Alkol alıp oğlunun köpeğini öldürdü! Korkunç olayın suç maddesi samuray kılıcıymış 1

BİR BUÇUK SENE HAPİS CEZASI

Polis, olay yerine geldiğinde köpeği uyur pozisyonda ve karnına saplanmış kılıçla buldu. Alicia Darcy, hayvana gereksiz yere acı çektirmek ve yasaklı silah bulundurmak suçlarını kabul etti.

Mahkeme, Darcy’ye 18 ay hapis cezası verdi ve hayvan sahiplenmesi ömür boyu yasaklandı. Olayda kullanılan samuray kılıcı polis tarafından el konularak imha edilecek.

Alkol alıp oğlunun köpeğini öldürdü! Korkunç olayın suç maddesi samuray kılıcıymış 2

YASAKLANMIŞTI

İngiltere’de bu yıl alınan kararla, "ninja kılıcı" olarak bilinen bu tür silahların satışı, üretimi, ithalatı ve bulundurulması yasaklanmıştı.

