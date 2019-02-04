Alkol alırken yuttuğu kürdan kalbine saplandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Çin'de doktorlar bir hastanın kalp atışlarındaki dengesizliği araştırırken, tesadüf eseri sağ kalp kapakçığında sivri uçlu bir nesne tespit etti. Hasta, kendi bardağını diğerlerinden ayırt edebilmek için her daim içine bir kürdan koyduğunu, muhtemelen onu yutmuş olabileceğini açıkladı.

Alkol alırken yuttuğu kürdan kalbine saplandı

Çin'de bir hastanın kalbinden, alkol tüketirken yuttuğunu iddia ettiği bir kürdan çıkartıldı.
Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning kentinin cerrahları, bu akıl almaz durumla 9 Ocak tarihinde gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı esnasında karşı karşıya kaldı.

Doktorlar, 29 yaşındaki Zhou soyadlı hastanın kalbinin sağ kapakçığında 6 santim uzunluğunda bir kürdan bulduklarını açıkladı. Kürdanın hastanın nefes yolundan geçip sağ ciğerini delerek, kalbe ulaştığı düşünülüyordu. Yedi saatlik bir operasyonun ardından hastanın durumu kontrol altına alındı.

Zhou yetkililere, ‘kendi bardağını diğerlerinden ayırt edebilmek için her daim içine bir kürdan koyduğunu' açıkladı. Hasta, bir buçuk gün kadar önce alkolle beraber kürdanı da yutmuş olabileceğini tahmin ediyordu.

TEDAVİ OLMAK İÇİN BİNLERCE YUAN HARCADI

Yerel gazete Nanning Evening News'in haberine göre, Zhou'nun üç dört sene evvel son derece ağır bir hastalık geçirmiş ve tedavi olmak için 200.000 Yuan (yaklaşık 150.000 Türk lirası) harcamıştı.
Düzenli aralıklarla ciğer infiltrasyonu ve yüksek ateşten şikâyetçi oluyor, ancak doktorlar hastalığına bir türlü derman olamıyorlardı.

Kimi doktorlar kan zehirlenmesi geçirdiğini söylerken, kimileri ise lösemiden şüpheleniyordu.

Geçtiğimiz ay Guanski Devlet Hastanesi'ne giden Zhou, doktorların kendisine kesin bir tanı koymasını umuyordu. Ateşi artık 40 dereceye kadar dayanmıştı.

Tetkiklerin ardından doktorlar, Zhou'nun sağ ciğerinde anormal bir gölge ve sağ kalp kapakçığında aşırı bir genişleme tespit ettiler. Genişlemeyi önlemek üzere açık kalp ameliyatına başladıklarında ise, onları kalbe saplanmış bir kürdan karşıladı.

'DAHA ÖNCE DE YUTMUŞTUM, AMA BOĞAZIMA TAKILMIŞTI'

Hasta kendi bardağını diğerlerinden ayırt edebilmek için her daim içine bir kürdan koyduğunu, alkolle beraber kürdanı da yutuvermiş olabileceğini söyledi. Neyse ki hastaya zamanında müdahale edilmişti.

Bardağına koyduğu kürdanlarla yaşadığı diğer deneyimleri de anlatan Zhou, "Bir keresinde alkolle beraber kürdanı yine yutmuştum, ancak boğazıma takılıp kalmıştı. Derhal elimle müdahale edip çıkarmıştım" dedi.

Kardiyovasküler cerrahi departmanı başkanı Doktor Wen Zhaohui, "Hastanın kalbine saplanmış yabancı bir nesne görmek pek alışık olduğumuz bir durum değil, böyle bir vakayı tespit etmek oldukça zor olabilir. Eğer hastanın durumu derhal kontrol altına alınmazsa, kalbinde ve solunum yollarında öldürücü iltihaplar meydana gelebilirdi. Zhou hayatta olduğu ve ciddi bir organ hasarıyla yüzleşmek zorunda kalmadığı için oldukça şanslı" dedi.

Çin'de buna benzer vakalar önceden de yaşanmıştı: Şian şehrindeki Xi'an Hastanesi doktorları, 25 yaşındaki kalp içzarı iltihanından muzdarip Xİao Zhao'yu tedavi ediyorlardı. Tetkikler sonrasında doktorlar, kızın kalbinde sonradan 6 santimlik bir kürdan olduğu anlaşılan bir nesne tespit etti. Xiao'nun ise vücuduna kürdanın nasıl girmiş olacağına dair hiçbir fikri yoktu.

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