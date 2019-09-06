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Alkol muayenesine girmek istemedi! 'Şimdi bu videoyu çekip Facebook'a atacak'

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YAŞAM  | 06.09.2019 02:29 | Son Güncelleme

Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.

Nevşehir’de gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 50 AR 699 plakalı otomobil ile 34 JN 7212 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında şoka giren 50 AR 699 plakalı otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken 34 JN 7212 plakalı araç sahibi ise kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılmak istendi.

"BEN SAYGI GÖSTEREN İNSANLARDANIM"

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü, “Siz polisseniz ben de insanım. Sizde 9 aylıksınız ben de 9 aylığım. Ben astım hastası insanım diyorum siz benimle dalga geçiyorsunuz. Bakın adam videoya çekiyor, makara oluyoruz. Ben saygı gören insanlardanım. Beni niye videoya çekiyor amirim? Şimdi bu videoyu çekip Facebook'a atacak. Bunun hakkını kim verecek” diyerek alkol muayenesine girmek istemedi.

Daha sonra ise alkol muayenesi yapılan araç sürücüsü yine muayene de polislere zorluk çektirirken araç sürücüsü asayiş ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yerinde diğer otomobil sürücünün yanında bulunan kız arkadaşı ise kazanın nasıl olduğunu anlatırken o anları ise meraklı vatandaşların film izler gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası alkol muayenesi

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